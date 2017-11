Atlético terá dupla de zaga inédita na última rodada

O Atlético se despede da Série A no próximo domingo (3), no duelo contra o Fluminense, no estádio Olímpico, mas no time rubro-negro quem irá entrar de férias mais cedo é a dupla de zaga, William Alves e Gilvan. Os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e não terão condições de jogo.

Os defensores atuaram juntos em 16 partidas e possuem um aproveitamento de 43,75% com a camisa do rubro-negro. William Alves entra de férias, mas volta em janeiro, já que renovou o contrato até o final da próxima temporada. Já Gilvan tem a situação indefinida, até porque o atleta pertence ao Londrina e a diretoria atleticana corre para renovar com o capitão do time.

Com os dois principais zagueiros suspensos, João Paulo Sanches terá que colocar a dupla reserva em ação, Eduardo Bauermann e Ricardo Silva, que atuaram pela primeira vez juntos em uma partida oficial. Bauermann atuou em 13 partidas e foi titular em 9, já Ricardo Silva entrou em campo apenas 4 vezes na Série B e foi titular em todos. Mesmo entre os titulares no último jogo, os dois não devem permanecer para a próxima temporada.

O Dragão volta aos treinos nessa quarta-feira, onde João Paulo Sanches começa a preparar o time para o duelo contra o time carioca. Com as mudanças na zaga, o restante do time deve ser o mesmo que empatou contra o Grêmio. Kléver, Jonathan, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Breno Lopes; André Castro, Igor, Andrigo, Jorginho, Luiz Fernando; Diego Rosa.