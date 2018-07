Esporte Atlético terá apenas uma mudança no ataque para partida diante do Paysandu O Dragão ocupa a 8ª colocação da Série B, com 27 pontos e está a um do Avaí, 4º colocado

O Atlético não tem muito tempo para ficar se lamentando após o revés contra o São Bento, em Sorocaba. Para se recuperar, o Dragão já tem outro duelo pela Série B, nesta terça-feira (31), os goianos encerram o primeiro turno contra a equipe do Paysandu, no estádio Olímpico, às 21h30. Mesmo com a derrota e os erros contra o São Bento, Tencati destacou que nã...