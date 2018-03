Atlético tenta quebrar jejuns

O Atlético tem dois tabus para vencer no clássico com o Goiás, neste domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Goiano, se pretende seguir na lutando por uma vaga na semifinal. Jogando no Serra Dourada, a equipe rubro-negra tentará reencontrar o caminho da vitória no maior palco do futebol goiano. A última vez que o Dragão venceu no Serra Dourada foi há mais de um an...