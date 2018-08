Esporte Atlético tem reencontro do Estádio do Café Dragão, que fez festa em 2016 em Londrina, volta ao local com técnico que marcou época no time paranaense

Uma das melhores lembranças do Atlético, na conquista da Série B 2016, foi a vitória sobre o Londrina, em 8 de novembro daquele ano, no Estádio do Café. O Dragão bateu o Londrina (3 a 2) e festejou acesso à elite nacional em solo paranaense. Mas quem tem boas recordações do local e do próprio Londrina é um personagem que esteve no outro lado e que, agora, faz parte d...