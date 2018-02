Atlético tem novidades e opções para estreia na Copa do Brasil

O Atlético estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (7) contra o Altos/PI, fora de casa. A delegação rubro-negra embarca na manhã desta terça-feira (6) precisando apenas de um empate para garantir a classificação para a 2ª fase do torneio. Pensando nisso, no jogo contra o Grêmio Anápolis no domingo (4), que terminou em 1 a 1, alguns titulares foram poupados.

No treino desta segunda-feira (5), o técnico Cláudio Tencati surpreendeu e não deu descanso aos jogadores. Teve coletivo e a equipe que deve estrear na Copa do Brasil foi esboçada. De novidades em relação à partida contra o Grêmio Anápolis, são apenas duas: as saídas de Valderrama e Roger, que jogaram improvisados nas laterais, e o retorno dos titulares das posições, Jonathan e Bruno Santos.

O jovem Cristhyan, que estreou como titular e fez o gol de empate no Estádio Jonas Duarte, será mantido na equipe, assim como Tanque e Chiquinho. Entretanto, para o setor ofensivo, Tencati terá mais duas opções.

O atacante Tito finalmente poderá estrear com a camisa rubro-negra. O jogador, que foi artilheiro da Série C em 2017 pelo Confiança, ficou no departamento médico desde que chegou para fazer um trabalho de reforço muscular. O jogador voltou a treinar no final da última semana e está relacionado para a partida no Piauí.

Já Elder Santana volta a ficar à disposição após se recuperar de um estiramento na coxa. Ele também foi relacionado para o duelo diante do Altos.

A equipe que deve iniciar a partida pela Copa do Brasil é com Klever; Jonathan, Hugo Gomes, William Alves e Bruno Santos; Rodrigo, Diego Silva e Tomas Bastos; Chiquinho, Cristhyan e Vinicius Tanque.