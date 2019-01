Esporte Atlético tem meta disciplinar para o Estadual

O início do Campeonato Goiano coincidiu com a decisão do presidente e diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, de pôr à disposição do elenco e da comissão técnica um novo profissional, o instrutor de arbitragem. Roberto Giovanny, de 40 anos e ex-árbitro da Federação Goiana de Futebol (FGF), traçou meta ousada: que o rubro-negra não tenha jogadores expulsos no Est...