Esporte Atlético supera apagão e vence Papão no Estádio Olímpico Dragão vê João Paulo perder pênalti, mas Júnior Brandão aparece de novo e rubro-negro bate o Paysandu. Clube assume vaga no G4

Entre momentos de apagão, falta de energia na cobrança de um pênalti por João Paulo - ele atrasou nas mãos do goleiro - e instantes de alguma claridade, o Atlético conquistou o que mais queria no jogo de encerramento do 1º turno, para ele, na noite desta terça-feira. Venceu o Paysandu, por 1 a 0, no que pode ser a última partida no Estádio Olímpico, já que prepara o E...