Atlético se concentra em duelo decisivo

O Atlético iniciou ontem uma semana decisiva para consolidar sua reação no Campeonato Goiano. O time rubro-negro encara o Vila Nova, domingo, pela 10ª rodada do Estadual. Além da rivalidade e do sonho com a revanche - o Tigre venceu o clássico do 1º com o Dragão, por 2 a 1, no Olímpico -, o duelo marca também a estreia do Atlético no Estádio Serra Dourada em 2018.A últ...