Esporte Atlético sai atrás, mas reage e conquista primeira vitória fora de casa na Série B Júlio César duas vezes e Rômulo deram a vitória ao Dragão diante da Ponte Preta, fora de casa

Demorou, mas o Atlético finalmente conquistou sua primeira vitória jogando fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Em Bragança Paulista, o Dragão saiu atrás, mas virou e marcou três gols no segundo tempo, chegando a uma grande vitória por 3 a 1. Com o resultado, a equipe chega aos 10 pontos na competição. O primeiro tempo em Bragança Paulista foi pouco ...