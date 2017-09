Atlético repatria atacante campeão da Série B

O Atlético encerrou o mistério em torno da contratação do novo atacante. Trata-se do atacante Alison Mira, que passou pelo Dragão em 2016 e fez parte da campanha campeã do time goiano na Série B. O jogador foi regularizado e está à disposição do técnico João Paulo Sanches.

Após o título com o clube campineiro, Alison se transferiu para o Náutico, onde teve passagem apagada. Foram 27 jogos e apenas um gol marcado - contra o Santa Cruz, no campeonato pernambucano.

Pelo Atlético, Alison realizou 33 jogos e marcou sete gols. O jogador foi contratado pelo Dragão no começo de 2016 após ser indicado pelo então técnico do time rubro-negro, Wagner Lopes. No currículo, Alison ainda tem passagens pelo futebol japonês (Shonan Bellmare) e paulista (São Caetano).

O jogador é o sexto reforço do Atlético após o início do 2º turno. Antes chegaram: Lucas Frigeri (goleiro), Dedé Silva (zagueiro), Ronaldo (volante), João Victor (volante) e Pedro Henrique (atacante).