Esporte Atlético regulariza meia-atacante que estava no futebol de Hong Kong Alexandre Júnior pode ser relacionado para partida desta quarta-feira (23), contra o Itumbiara, pela 2ª rodada do Goianão

O Atlético regularizou o meia-atacante Alexandre Júnior, de 22 anos, que teve passagem pelo Lee Man, do desconhecido futebol de Hong Kong. O jogador pode ser relacionado para o jogo desta quarta-feira (23), às 20h30, diante do Itumbiara, no Estádio JK, no Sul do Estado. Com passagens pela base de Botafogo, Bonsucesso e Portuguesa, ambos do Rio, Alexandre Júnior decidi...