Esporte Atlético reforça cobranças internas

Há três rodadas sem vitórias, o Atlético busca vencer sábado, no Olímpico, o Figueirense. Porém, a maneira como o time cedeu empate (2 a 2), para o Juventude, não foi bem digerida internamente. Ontem, após retorno da delegação do sul, o vice-presidente, Adson Batista, se reuniu com o técnico Claudio Tencati. Eles fizeram avaliação. O diretor não colocou o resultado ...