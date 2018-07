Esporte Atlético recebe Paysandu no Estádio Olímpico Fechando o 1º turno, Dragão encara o Papão e busca vitória para emplacar uma vaga entre os primeiros

Alheio aos problemas do corte de energia elétrica no Estádio Olímpico, o desejo do Atlético é um só, diante do Paysandu, nesta terça-feira - vitória. Depois de perder jogo do São Bento (2 a 1) e a sequência invicta de sete rodadas, o Dragão receberá o Paysandu, de olho na parte mais alta da classificação da Série B, o chamado grupo dos quatro melhores colocados (G4)....