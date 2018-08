Esporte Atlético recebe novas propostas pelo atacante Júnior Brandão Jogador é um dos artilheiros da Série B, com 9 gols. Empresário do atleta confirma que duas propostas do exterior foram entregues para a diretoria do Dragão

O atacante Júnior Brandão, um dos artilheiros da Série B com 9 gols, segue valorizado no mercado. Seu estafe recebeu novas propostas, que já foram direcionadas pelo empresário do jogador, Léo Feijó, ao Atlético. As ofertas são de clubes do exterior, de um clube da Bulgária e outro de Portugal. As informações foram divulgadas pela CBN Goiânia e confirmadas pelo O Popular...