Atlético: Reabilitado na queda

Natural de Estrela, no Rio Grande do Sul, o meia Andrigo, de 22 anos, era uma das principais esperanças da base do Internacional. A temporada trágica de 2016 para os gaúchos, com direito a rebaixamento à Série B minou as pretensões do jovem. Para mostrar que os títulos e prêmios individuais da base não foram por acaso, Andrigo aceitou o desafio de se reerguer no Atlético, após 12 anos vivendo apenas no time gaúcho.

Por toda a expectativa dos colorados em cima do jogador, ele chegou ao rubro-negro com status de titular e na temporada mostrou que valeu a pena a aposta. “Eu fico feliz de ter vindo e ter feito o meu papel. Amadureci bastante nesse ano. Foi muito importante para mim ter essa sequência de jogos”, disse Andrigo que foi o jogador que mais atuou na Série A pelo Dragão, em 35 jogos.

Mesmo com o time rebaixado, o meia está feliz com o seu desempenho individual, que o fez lembrar de seus bons momentos na base. Vindo de uma família de jogadores - o pai e os irmãos jogaram em times pequenos do Sul - o meia chegou ao Inter com 10 anos e já aos 15 era observado de perto por grandes clubes do futebol mundial, como Barcelona e Manchester United, que tentaram levar o garoto para a Europa.

“Claro que eu fiquei feliz com o interesse deles e foi um momento em que eu minha família me ajudou muito. Eu não fui porque era muito novo e queria jogar no Inter, queria me tornar profissional lá. Eu também só poderia jogar quando completasse 18 anos, então foi uma das coisas que me fez ficar e não me arrependo da minha escolha”, disse Andrigo.

O bom desempenho rendeu uma convocação para a seleção sub-17, onde o jogador conquistou o Sul-Americano da categoria, em 2011. Porém, uma lesão no ligamento do joelho direito atrapalhou a sequência da promessa colorada.

“Eu estava no meu melhor momento da carreira e em um campeonato no Espírito Santo, no primeiro jogo, eu rompi o ligamento do joelho”, lembrou o jogador, que teve que ficar 8 meses se recuperando. Porém, segundo ele, o momento foi de aprendizado e com muita força de vontade ele conseguiu se recuperar e no final de 2015, enfim, pode estrear no profissional.

Com um ano seguro pelo Atlético, Andrigo deve retornar ao Internacional para receber uma nova chance, já que o atual treinador, Odair Hellmann, conhece muito bem o meia da base colorada. “Fico de consciência tranquila pelo meu ano no Atlético e deixei as portas do clube abertas”, frisou.