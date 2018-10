Esporte Atlético quer vencer para encerrar má fase em clássicos da Série B Atacante André Luis volta a ser opção para o ataque do Dragão. Atleta jogou pela última vez contra o Goiás, na 27ª rodada da Segundona

Cotado como um dos clássicos goianos de maior importância da temporada, Atlético e Vila Nova se preparam para o duelo decisivo deste sábado (6), às 16h30, no Estádio Antônio Accioly. O jogo é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Para o Atlético, o clássico terá um peso maior. Apesar de estar uma posição acima do rival, na 6ª colocação, ambos ...