Atlético quer tirar lições de campanha ruim na Série A

Decepção, tristeza e esperança estão entre os sentimentos de torcedores, ex-jogadores e dirigentes do Atlético após a confirmação do rebaixamento da equipe goiana para a Série B 2018. O empate diante da Chapecoense, por 1 a 1, neste domingo (19), decretou o futuro do Dragão para a próxima temporada. Em diferentes âmbitos, aprendizados serão retirados do descenso rubro-...