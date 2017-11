Atlético quer manter a base para 2018 e mira reforços do rival Vila Nova

O Atlético quer manter a base do time que terminou o Campeonato Brasileiro para a próxima temporada e estuda reforços para o elenco. Uma das vitrines para o rubro-negro é o vizinho colorado. Nomes como o do técnico Hemerson Maria, o do zagueiro Wesley Matos, do volante Geovane e do meia Alan Mineiro são cogitados pelo Dragão, mas negociações só começam depois de definição do treinador e dos atletas com o Vila Nova.

Por telefone, o vice-presidente e diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, exaltou o grupo que terminou o Brasileiro deste ano rebaixado à Série B com duas rodadas de antecedência. Segundo o dirigente, o elenco fez um bom trabalho no returno da competição.

"Se a gente estivesse com esse elenco (que terminou o 2º turno) desde o jogo contra o Coritiba (estreia), tenho certeza que o Atlético estaria em situação muito diferente", afirmou o vice-presidente rubro-negro.

Apesar do interesse nos jogadores do Vila, que, segundo Adson, agregariam qualidade na montagem de um elenco forte, as negociações só vão começar de fato se o Tigre não conseguir a renovação. Mesmo sem citar outros nomes, Adson afirma que o time estuda jogadores para reforçar o Dragão.

"Temos a base muito boa, com jogadores que suaram a camisa no clube. Mas o time precisa de elenco", completou.

O Dragão teve campanhas distintas nos dois turnos da Série A. No 1º, fez a pior campanha, com 12 dos 57 pontos conquistados - ou só 21,05% de aproveitamento.

Já no returno, o time, até a 36º rodada, marcou 22 pontos e o aproveitamento saltou para 43,14% - foram 51 pontos em disputa até agora. É a 14ª campanha entre os 20 times.

Apesar da significativa melhora, foi pouco para o Dragão se manter na elite nacional. O clube acabou rebaixado após o empate por 1 a 1 com a Chapecoense, neste domingo, na 36ª rodada. A equipe ainda pega o Grêmio, fora de casa, e o Fluminense, em Goiânia, nas duas últimas rodadas da Série A.