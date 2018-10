Esporte Atlético quer iniciar arrancada na Série B com vitória no clássico Time rubro-negro não vence a três rodadas, com duas derrotas e um empate. O Dragão encara o rival Vila Nova, neste sábado, no Accioly, a partir das 16h30

Em clima de mistério, Atlético e Vila Nova se preparam para o último clássico goiano na temporada. Os rivais fecharam os treinos nesta quinta-feira (4), mas a equipe rubro-negra contará com o retorno do zagueiro Willian Alves, que está recuperado de uma tendinite no joelho. Dragão e Tigre se enfrentam neste sábado no Estádio Antônio Accioly, às 16h30, em duelo ...