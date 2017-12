Atlético prioriza setor em que sofreu na temporada e já tem 4 atacantes

Tito, que fez boa temporada no Confiança, é esperança de gols no Atlético

O Atlético já conta com nove reforços para a temporada do ano que vem. Entre eles, quatro são atacantes: Vinícius Tanque, Chiquinho, Tito e Wesley Natã. A diretoria rubro-negra busca, com isso, evitar os erros desta temporada. No dia 2 de janeiro de 2017, o Dragão iniciou a preparação para o Campeonato Goiano com apenas nove reforços, sendo apenas um para o ataque, que era o jogador Willians, de 28 anos.

Após o término do Campeonato Goiano, em que a equipe foi eliminada na semifinal pelo rival Goiás, o time teve de buscar alternativas já com o Brasileirão batendo à porta. Everaldo e Walter chegaram como destaques, mas logo Everaldo foi vendido e Walter não conseguiu render o esperado.

O Atlético terminou a Série A do Brasileiro com o 3ª pior ataque (38 gols marcados, atrás apenas de Ponte Preta, 37, e Avaí, 29) e, agora, busca consolidar um matador já durante o Goianão.

A maior esperança do time rubro-negro é o atacante Tito. O jogador, de 28 anos, realizou uma de suas melhores temporadas com a camisa do Confiança, onde conquistou o Campeonato Sergipano e quase alcançou o acesso à Série B, sendo eliminado nas quartas de final da Série C. Nas duas competições, o jogador atuou em 33 partidas e marcou 22 gols.

Wesley Natã chega como aposta. O jovem jogador, de 22 anos, foi titular em 19 partidas pelo Juventude na Série B, mas não chegou a marcar gols.