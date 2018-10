Esporte Atlético precisa fazer dever de casa no Accioly Dragão, com chances de obter acesso, recebe Sampaio Corrêa. No jogo de extremos, só a vitória interessa

Pra se manter com boas chances na disputa pelo acesso à elite nacional, o Atlético terá de fazer no jogo desta sexta-feira, às 20h30, o chamado dever de casa. O Dragão, após passar as quatro últimas rodadas sem vitória, recebe o Sampaio Corrêa (MA), no Estádio Antônio Accioly, precisando retomar a rota de vitórias na Série B. O Dragão terá de vencer porque vê, u...