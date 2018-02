Atlético precisa de 80% de aproveitamento nos últimos jogos para se classificar para a semifinal

Com um aproveitamento de apenas 36,3%, o Atlético corre para salvar o primeiro semestre da equipe e tenta se classificar para a fase semifinal do Estadual, no qual a equipe tem 12 pontos e está a 3 do Grêmio Anápolis, primeiro time dentro da zona de classificação.

Desde que o Goianão entrou nesse formato atual, de grupos e com 14 jogos na 1ª fase - de 2014 para cá -, a média de pontuação para se classificar para a semifinal foi de 21,5. Ou seja, nos 4 jogos que restam para o Atlético, o time precisa de um aproveitamento de79,1%.

"Estamos vindo de uma sequência de bons jogos, temos mais 12 pontos para disputar e buscar a classificação. Enquanto tivermos chances, vamos brigar por uma vaga na fase final", comentou o zagueiro René Santos, que foi autor do último gol atleticano no empate contra o Vila Nova.

Neste ano, os defensores atleticanos vêm se destacando no setor ofensivo. Os jogadores de defesa já fizeram 4 dos 10 gols marcados pelo time na temporada, o mesmo número dos jogadores de frente. Questionado se o setor defensivo está sendo superior ao ataque, René Santos saiu em defesa dos companheiros.

"A defesa não está se sobressaindo, nossa principal característica é defender, mas as oportunidades estão aparecendo e, como treinamos muito as bolas paradas, estamos conseguindo marcar. Mas o ataque também tem qualidade e pode resolver os próximos jogos", disse o defensor.

Para começar a reação rumo à fase final, o rubro-negro terá pela frente, na próxima rodada, o Rio Verde, pior time do Goianão, com apenas 5 pontos. O duelo é fora da casa, no estádio Mozart Veloso do Carmo, no domingo, às 16 horas. "Vamos sofrer lá (em Rio Verde), por conta das condições do gramado, mas estamos nos preparando para isso e o importante é sair com a vitória", frisou René Santos.