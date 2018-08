Esporte Atlético-PR vence de virada reservas do Grêmio e deixa zona de rebaixamento

Em situação complicada na Copa Libertadores e eliminado da Copa do Brasil, o Grêmio começa a ficar para trás na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Com um time recheado de reservas, perdeu de virada para o Atlético Paranaense, neste sábado, na Arena da Baixada, pela 21ª rodada. Com o resultado, o Atlético-PR, que vive seu melhor momento na temporada com seis jo...