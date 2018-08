Esporte Atlético-PR goleia Peñarol no Uruguai e vai às oitavas da Copa Sul-Americana Na próxima fase, o Furacão irá enfrentar o Caracas, da Venezuela

O Atlético Paranaense é o primeiro brasileiro classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (7), o time paranaense goleou o Peñarol por 4 a 1, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai e garantiu a vaga na próxima fase. O zagueiro Léo Pereira, no primeiro tempo, os atacantes Marcinho e Nikão e o meia Bruno ...