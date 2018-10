Com o apoio de seus torcedores, o Atlético-PR conquistou a décima vitória seguida na Arena da Baixada por diferentes competições ao golear o América-MG por 4 a 0, neste sábado, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O resultado deixou o Atlético-PR com 36 pontos, em nono lugar e distante da briga contra o rebaixamento. Com 32, o América somou o quinto tropeço consecutivo e começa a ligar o sinal de alerta.



Com uma das melhores campanhas do Brasileirão como mandante, o Atlético-PR não demorou a se impor diante do América e precisou de apenas um minuto para abrir o placar. Nikão avançou pela esquerda e cruzou. A bola atravessou toda área até que sobrou para Marcelo Cirino. O atacante mandou para o fundo das redes.



Apesar da vantagem, o Atlético-PR continuou jogando de forma cautelosa, anulou os pontos fortes do rival e fez o segundo aos 40 minutos. Pablo segurou a marcação para Raphael Veiga. O meia pegou a sobra e chutou com categoria para o gol, sem chances para João Ricardo.



Com uma formação sem centroavante - Ruy jogou mais avançado -, o América pouco ameaçou o Atlético-PR e assustou uma única vez no chute de Carlinhos, que parou nas mãos de Santos.



No segundo tempo, o time paranaense voltou ainda mais disposto a vencer e teve um gol de Nikão anulado aos sete minutos. Já aos dez, o meia apostou corrida com Matheus Ferraz e tocou na saída para ampliar: 3 a 0.



Mesmo com o triunfo praticamente garantido, o Atlético-PR não tirou o pé e fez o quarto aos 29 minutos. Bruno Guimarães tocou para Renan Lodi. O lateral cruzou rasteiro para Pablo, que só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes. E a pressão continuou até o final, só que desta vez o América conseguiu se segurar e evitou um placar ainda mais elástico



Na próxima rodada, o Atlético-PR enfrenta o Sport em 14 de outubro, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba. No mesmo dia e horário, o América-MG encara o Atlético-MG no Independência, em Belo Horizonte.



FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 4 X 0 AMÉRICA-MG



ATLÉTICO-PR - Santos; Diego Ferreira, Paulo André, Thiago Heleno e Renan Lodi (Márcio Azevedo); Lucho González (Camacho), Bruno Guimarães e Raphael Veiga; Nikão, Marcelo Cirino (Marcinho) e Pablo. Técnico: Tiago Nunes.



AMÉRICA-MG - João Ricardo; Juninho, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, Zé Ricardo, Wesley (Marquinhos) e Gerson Magrão (David); Luan (Robinho) e Ruy. Técnico: Adilson Batista.



GOLS - Marcelo Cirino, ao um e Raphael Veiga, aos 44 minutos do primeiro tempo. Nikão aos 10 e Pablo aos 29 minutos do segundo tempo.



ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Paulo André, Raphael Veiga e Pablo (Atlético-PR); Leandro Donizete, Zé Ricardo e Wesley (América-MG).



RENDA - R$ 116.800,00.

PÚBLICO - 11.443 torcedores.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).