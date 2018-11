Esporte Atlético-PR empata com o Ceará e perde chance de entrar no G6 Além de não alcançar o recorde de maior número de vitórias seguidas em casa na era dos pontos corridos

De olho na vaga na final da Copa Sul-Americana e com um time reserva, o Atlético Paranaense deixou de fazer história no Campeonato Brasileiro ao empatar com o Ceará por 2 a 2, neste domingo, na Arena da Baixada pela 37.ª rodada. Com isso, perdeu a chance de entrar na zona de classificação à Copa Libertadores, o G6, ficando em sétimo lugar, com 54 pontos. Além de não a...