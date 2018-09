Esporte Atlético-PR derrota o Fluminense em Curitiba Agora com 30 pontos, o time paranaense abre certa distância da zona de rebaixamento

Depois de sofrer três derrotas seguidas fora de casa, o Atlético Paranaense se reabilitou no Campeonato Brasileiro ao vencer o Fluminense por 3 a 1, na tarde deste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 30 pontos, o time paranaense ocupa a 11ª posição, e abriu certa distância da zona de rebaixamento. O time cari...