Atlético-PR defende vantagem contra Fluminense em crise para ir à final do torneio continental

Em momentos distintos na reta final da temporada 2018, Fluminense e Atlético Paranaense se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, para definir um dos finalistas da Copa Sul-Americana. O mando é do clube carioca, mas a vantagem está com o clube curitibano, que triunfou no confronto de ida, na Arena da Baixada, por 2 a 0. Esse resultado dá para o Atlético-PR o ...