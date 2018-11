Esporte Atlético-PR bate Fluminense por 2 a 0 e leva vantagem para decisão no Maracanã Daqui três semanas, o Atlético-PR pode perder por um gol de diferença, ou por dois se conseguir balançar as redes, para avançar à final

O Atlético-PR conseguiu nesta quarta-feira uma importante vitória na partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Em sua casa, na Arena da Baixada, em Curitiba, derrotou o Fluminense por 2 a 0 e, assim, leva uma boa vantagem para o confronto da volta no próximo dia 28, às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Daqui três semanas, o Atlético-PR...