Esporte Atlético-PR bate Caracas e se aproxima das quartas de final

O Atlético-PR deu um largo passo rumo à classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Com dois gols de Raphael Veiga, a equipe brasileira bateu o Caracas por 2 a 0, no Estádio Olímpico de la Universidad Central, na capital venezuelana, pela partida de ida das oitavas de final. Com o resultado, o Atlético pode até perder por um gol de diferença no duelo de...