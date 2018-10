Esporte Atlético-PR é multado em R$ 70 mil pelo STJD por manifestação pró-Bolsonaro No último dia 6, véspera do primeiro turno das eleições, os jogadores do Atlético-PR entraram em campo com uma camiseta amarela com os dizeres: "Vamos todos juntos por amor ao Brasil"

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu nesta sexta-feira a punição ao Atlético-PR por manifestação política em uma partida do Campeonato Brasileiro. O clube foi multado em R$ 70 mil devido à ação na qual expressou apoio ao candidato a presidência do Brasil Jair Bolsonaro antes da partida diante do América-MG, na Arena da Baixada. No último dia ...