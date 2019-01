Esporte Atlético perde para Mirassol e se complica na Copa São Paulo O Dragão é o último colocado do Grupo 5, com apenas um pontos

Jogando na cidade de Osvaldo Cruz, no Estádio Breno Ribeiro do Val, o Atlético decepcionou. Contra o Mirassol, o Dragão foi dominado durante a partida e acabou sendo derrotado pelo placar de 3 a 0. Com a derrota, o time se complicou para avançar, já que soma um ponto e está na 4ª colocação do Grupo 5. Precisando da vitória para não se complicar no grupo, o Atléti...