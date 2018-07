Esporte Atlético perde para a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes Equipe rubro-negra chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer na competição e é lanterna do grupo A

O Atlético perdeu mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Jogando contra a Chapecoense, na Arena Condá, na tarde desta terça-feira (17), a equipe rubro-negra foi derrotada pelo placar de 2 a 1. Jean foi o autor do gol. Com a derrota, o Dragão segue sem vencer no campeonato - perdeu para Internacional, Figueirense e Chapecoense e empatou com o ...