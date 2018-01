Atlético perde nos pênaltis e deixa a Copinha

O Atlético deu adeus ao sonho da Copa São Paulo na noite desta quinta-feira (11), em Tupã (SP). O time rubro-negro perdeu nos pênaltis, por 4 a 2, a classificação para o Boa Vista (RJ)- no tempo normal o placar ficou em 1 a 1. Assim, o Dragão repetiu a campanha do ano passado, quando também caiu na 2ª fase, que dá início ao mata-mata.

O Boa Vista saiu na frente com Storck logo no começo do primeiro tempo. Menos de 15 minutos depois o Atlético empatou com Sávio e passou a dominar a partida, sendo superior também na segunda etapa, mas não foi suficiente para a virada. Nas cobranças de pênalti, Cristhyan e Batista desperdiçaram as chances. O goleiro Lucas, que já treina com o profissional, chegou a defender uma penalidade, mas acabou vendo a equipe ser eliminada por 4 a 2.

Na próxima fase, o time fluminense encara o Internacional (RS).

Apesar da campanha abaixo do esperado na Copinha, o diretor de futebol e vice-presidente executivo, Adson Batista, afirmou que 4 jogadores chamaram atenção e, provavelmente, devem ser promovidos ao profissional. São eles: o atacante Christian, de 17 anos, o meia Pablo, de 18 anos, o goleiro Lucas, de 19 anos e o volante Zé Augusto, também de 19 anos.