Esporte Atlético oficializa contratação de goleiro Maurício Kozlinski é o terceiro reforço confirmado pelo Dragão

A diretoria do Atlético confirmou na noite deste domingo (16) a contratação do goleiro Kozlinski para defender o clube em 2019. Paranaense,Maurício Kozlinski tem 27 anos e foi titular do Avaí na campanha que levou o time catarinense à Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Antes de jogar pelo Avaí, Kozlinski defendeu clubes como Veranópolis-RS, Santa Cruz-...