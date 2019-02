Esporte Atlético-MG vence e garante liderança provisória do Campeonato Mineiro Antes do início da partida deste sábado, o jogadores de ambos os times fizeram um minuto de silêncio em respeito às vítimas do incêndio do CT Ninho do Urubu

O Atlético-MG venceu a Caldense por 1 a 0, neste sábado (9), no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o Atlético vai aos 13 pontos e fica provisoriamente na liderança da tabela. Já a Caldense, que segue sem vitórias no campeonato, estaciona nos quatro pontos, a dois da URT, a primeira dentro da zona de rebaixam...