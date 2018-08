Esporte Atlético-MG oficializa a contratação do zagueiro uruguaio Martín Rea Jogador chega por empréstimo junto ao Danubio, do Uruguai

A diretoria do Atlético Mineiro oficializou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro uruguaio Martín Rea. Após passar por exames médicos, o jogador assinou um contrato de empréstimo por um ano junto ao Danubio, do Uruguai. Com 20 anos, disputou 13 jogos nesta temporada e marcou um gol pela equipe de Montevidéu. De acordo com as informações divulgadas pela assess...