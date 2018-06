Esporte Atlético-MG ganha do América-MG por 3 a 1 e volta a vencer depois de três jogos

O Atlético Mineiro encerrou um jejum de três partidas sem vitória e bateu o América-MG por 3 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, no encerramento da 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time alvinegro sobe da 10.ª para a quarta posição, com 17 pontos, e ameniza a pressão sobre a equipe. De quebra, manteve 100% de a...