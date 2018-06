Esporte Atlético-MG empata com Chapecoense Os mineiros lamentaram o resultado, que deixa a o time há três partidas sem vencer no Brasileirão

Depois de dois confrontos pelas oitavas de final da Copa do Brasil sem balançar as redes, Atlético-MG e Chapecoense fizeram uma partida de muitos gols neste sábado. Em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o empate por 3 a 3 foi melhor para os catarinenses, que jogaram a maior parte do tempo com um jogador a menos - Leandro Pereira foi expulso - e c...