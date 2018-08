Esporte Atlético-MG e Vasco perdem chances e empatam sem gols no Independência A proximidade do fim do jogo foi deixando o Atlético-MG ansioso, permitindo que o Vasco quase marcasse em finalização de Andrey, defendida por Victor

O embalo do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro foi freado logo em um jogo marcante. Na 200ª partida do clube no reformado Independência, reinaugurado em 2012, o time não conseguiu sair do 0 a 0 com o Vasco, no duelo pela 20ª rodada, disputado nesta quinta-feira. Mirando uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Atlético-MG vinha de duas vitórias e ...