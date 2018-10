Esporte Atlético-MG demite Alexandre Gallo e anuncia Marques como diretor de futebol Demissão é justificada pelo péssimo momento vivido pelo time mineiro, que conta com 4 jogos sem vencer, com 3 derrotas e 1 empate

O Atlético-MG anunciou nesta terça-feira (30) a demissão do diretor de futebol Alexandre Gallo. Em meio ao péssimo momento vivido no Campeonato Brasileiro, o clube optou pela saída do dirigente e apostou em outro ex-jogador para a função: Marques, ídolo do time mineiro nos anos 1990 e 2000. "No início da tarde desta terça-feira, o Sr. Alexandre Tadeu Gallo foi de...