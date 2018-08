Esporte Atlético-MG bate Botafogo no Engenhão e se mantém perto dos líderes Atlético-MG chega aos 33 pontos, na 5ª colocação. Sem ganhar há quatro jogos no Brasileirão, Botafogo estacionou nos 22 pontos

O Atlético-MG não parece disposto a perder os líderes de vista. Com gols de Luan, Cazares e Tomás Andrade no segundo tempo, o time mineiro venceu o Botafogo por 3 a 0, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A segunda vitória seguida - havia vencido o Santos por 3 a 1 - fez o Atlético-MG chegar aos 33 pontos, ...