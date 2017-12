Atlético-MG anuncia 'rescisão amigável' e Fred fica livre no mercado

Um dos nomes mais citados em especulações de transferências neste fim de ano, o atacante Fred agora está oficialmente livre no mercado. Neste sábado pela manhã, o Atlético-MG anunciou que chegou a um acordo para a rescisão do contrato do jogador em reunião realizada na noite da última sexta-feira.



"O Atlético acertou, ontem à noite, rescisão amigável com o atacante Fred. Agradecemos os serviços prestados pelo jogador e desejamos sucesso na sua vida profissional", limitou-se a informar o clube através das redes sociais.



O Atlético-MG fez questão de enaltecer que as duas partes optaram por encerrar o vínculo e exaltou o desempenho de Fred ao longo do ano e meio que vestiu a camisa do clube, pelo qual conquistou o título mineiro desta temporada e marcou 42 gols em 83 partidas disputadas.



Apesar da boa média de gols, Fred não rendeu o esperado em 2017, principalmente no Campeonato Brasileiro, no qual terminou com 12 gols. Diante da fraca campanha do Atlético-MG, que terminou na nona colocação da competição e ficou fora da Libertadores, era esperada uma reforma no elenco, e o atacante tinha tudo para ser um dos primeiros a sair.



A expectativa, porém, era de que o Atlético-MG exigisse algum tipo de compensação pela saída de Fred, uma vez que o atacante tinha contrato até o fim de 2018. Mas as partes se reuniram e decidiram pelo encerramento do vínculo.



Agora, resta saber o futuro do jogador de 34 anos. Rumores colocaram Fred perto do Flamengo após o término do Brasileirão, mas a diminuição na suspensão de Guerrero por doping parece ter esfriado o interesse. O Fluminense, então, passou a ser o principal candidato a contratar o atacante, enquanto o Cruzeiro também já admitiu o desejo de contar com seu futebol.



Do lado atleticano, o clube deixou claro que não contava mais com os serviços do jogador esta semana, ao confirmar o acerto com Ricardo Oliveira, do Santos. O experiente centroavante de 37 anos assinará contrato por duas temporadas e deverá representar uma diminuição considerável na folha de pagamento alvinegra, uma vez que Fred era um dos atletas com maior salário do elenco.