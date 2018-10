Esporte Atlético-MG anuncia contratação de Levir Culpi para a vaga de Larghi

Pouco mais de uma hora depois de anunciar a demissão do técnico Thiago Larghi, o Atlético-MG confirmou no início da noite desta quarta-feira a contratação de seu novo treinador. A diretoria do clube alvinegro agiu rápido e chegou a um acordo com o veterano Levir Culpi, que volta a comandar a equipe aos 65 anos.Levir assinou contrato até dezembro de 2019 e fará sua qui...