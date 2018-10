Esporte Atlético mantém promoção de ingressos para partida contra o Sampaio Corrêa Diretoria rubro-negra decide manter valores de R$ 10 nos bilhetes. Promoção será realizada até quinta-feira (11), com duas apostas da Timemania

A diretoria do Atlético manteve os valores promocionais, de R$ 10, dos ingressos do clube visando o confronto do time atleticano contra o Sampaio Corrêa, nesta sexta-feira (12), a partir das 20h30, no Estádio Antônio Accioly. Para adquirir o ingresso no valor promocional, porém, o torcedor rubro-negro terá que apresentar no ato da compra, até quinta-feira (11), dua...