Esporte Atlético mantém esperança viva

Após a derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, no Estádio Antônio Accioly, no sábabo, o Atlético viu a tarefa de buscar o acesso à Série A se complicar. O zagueiro Lucas Rocha admitiu que a situação não é das melhores, mas que o Dragão vai seguir lutando. “Vamos corrigir os erros. Sei que agora as chances são mínimas, mas temos de continuar lutando”, salientou Lucas Rocha....