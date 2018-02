Atlético jogará no Accioly com portões fechados, confirma federação

A partida entre Atlético e Itumbiara, neste sábado (10), às 16h30, pelo Campeonato Goiano, foi confirmada pela Federação Goiana de Futebol (FGF) no Estádio Antônio Accioly, no Setor Campinas, mas com portões fechados. Isso porque o time rubro-negro ainda não forneceu os laudos necessários para receber os torcedores.

Segundo o engenheiro responsável pela obra no Accioly, Nicolas Brandão, apenas o laudo de engenharia está liberado, faltando poucos ajustes para conseguir os outros (Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros). Apesar da FGF informar que o duelo será com portões fechados, o engenheiro afirma que isso pode mudar nesta sexta-feira (9).

“Os ajustes que faltam são poucos para conseguirmos os outros laudos, estamos trabalhando fortemente para resolver essa pendência e enviarmos os laudos para a Federação Goiana de Futebol. Somente amanhã (sexta-feira) o clube vai confirmar se o jogo será ou não com a presença do público”, afirmou Nicolas Brandão.

A capacidade para o estádio já foi liberada pelo Corpo de Bombeiros e será de 5.200 pessoas, 1.500 em pé e 3.700 sentadas. Mas, de acordo com o engenheiro, por precaução, o Atlético pode optar por reduzir esse número.

“Achamos prudente reduzir esse número por questão de segurança. Devemos diminuir para 4.000 pessoas, 2.500 sentadas e 1.500 em pé”, frisou.

O Atlético é o lanterna do Grupo A, com 4 pontos, a 7 pontos da faixa de classificação do Goianão.