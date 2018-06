Esporte Atlético joga no Sul em crise disciplinar Em Caxias do Sul, Dragão quer se reabilitar diante do Juventude, desfalcado e com problemas internos

Um mesmo placar - 3 a 1 - embala o Atlético no jogo desta quarta-feira, às 19h15, diante do Juventude, em Caxias do Sul (RS), onde procura reabilitação na Série B do Brasileiro. O Dragão viajou com lembranças da derrota no clássico para o Goiás, sábado, e da vitória marcante no Estádio Alfredo Jaconi, no dia 21 de novembro de 2009, onde voltará a atuar pela Segundona ...