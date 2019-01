Esporte Atlético joga no Antônio Accioly e deve ter time retalhado por causa do desgaste dos atletas Dragão receberá amanhã Anapolina, de olho na terceira vitória, na manutenção da invencibilidade

Com um treinador aniversariante – Wagner Lopes comemorou os 50 anos hoje (29) -, um atacante (Mike) que deixou cartão de apresentação fazendo gol no primeiro jogo e dúvidas que serão sanadas antes da partida, o Atlético receberá nesta quarta-feira (30) a Anapolina, no Estádio Antônio Accioly, às 20h30, de olho na terceira vitória, na manutenção da invencibilidade e, principalmen...