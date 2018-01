Atlético joga mal, permite virada da Aparecidense e irrita seu torcedor

Ainda não foi desta vez que o Atlético entusiasmou seu torcedor. Apesar do oportunismo no primeiro tempo, quando chegou a abrir o placar, o time foi superado pela Aparecidense, no Estádio Olímpico, nesta quarta-feira (24), pela 3ª rodada do Campeonato Goiano. No final do jogo, a derrota por 2 a 1 diante do Camaleão deixou irritado o torcedor rubro-negro.

Após três jogos em oito dias, o atleticano ainda não conseguiu comemorar uma vitória no Estadual. Com dois empates e uma derrota, o time rubro-negro é o único que ainda não venceu entre os cinco que compõem o Grupo A. Assim, é o lanterna da chave. O Camaleão soma agora 4 pontos no Grupo B.

No jogo, o Atlético soube controlar o ímpeto do rival nos primeiros minutos, embora jogasse em casa. Aos 21 minutos, o lance capital poderia ter mudado a sorte do jogo, após a falha da zaga da Aparecidense. Fernandes recuperou a bola e chutou. Busatto defendeu e, na sobra, Elder Santana tentou empurrar para as redes e a bola tocou na mão do meia Cristian.

Tomas Bastos cobrou e mandou rasteiro, no canto direito de Busatto. O meia, que herdou a camisa 10 de Jorginho, poupado com dores musculares, estreava como titular com uma boa atuação e um gol, mas, logo em seguida, também foi vítima do início frenético de temporada e deixou o campo, sentindo dores.

No final do primeiro tempo, o ritmo lento da partida pregou uma peça no Atlético. Washington iniciou a jogada no meio. Ele viu bem a entrada de Helder, que invadiu a área, deixou a marcação para trás e chutou forte para vencer Klever e decretar o empate: 1 a 1. O gol foi a chave para que a torcida atleticana passasse a vaiar o time a cada erro.

Aos 37, Alex Henrique recebeu a bola na área e foi derrubado. O jogador se encarregou da cobrança e virou o jogo. A noite terminou com protesto e palavras de ordem contra a equipe recém-montada.